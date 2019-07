Lo showrunner di The Witcher: 'Henry Cavill è un grande fan dei libri'

Si è detto tanto di come la serie su The Witcher prodotta da Netflix non sia un adattamento del videogioco, bensì della saga letteraria da cui il gioco stesso è tratto. Ma che rapporto hanno i protagonisti della serie con l'opera di Sapkowski?

A parlarne è stato lo stesso showrunner della serie, Lauren Hissrich. Nel corso di un'intervista rilasciata ad Entertainment Weekly, infatti, Hissrich ha spiegato in che misura l'interprete di Geralt Di Rivia Henry Cavill sia fan della saga di cui si accinge ad essere il principale volto.

"Henry è un enorme fan della serie! Ha letto praticamente tutti i libri. Ha giocato a tutti i giochi. Lo incontrai quando il progetto era ancora agli albori, e mi disse che sarebbe stato entusiasta di interpretare questo personaggio. Gli dissi: 'Henry, tu sei un ottimo attore, ma non abbiamo ancora neanche cominciato a pensare al casting!' Dopodiché incontrai altri 207 possibili Geralt, ma alla fine tornai da Henry. Lui fu il primo candidato che incontrai e quattro mesi dopo averlo incontrato lo richiamai e gli chiesi se fosse ancora interessato alla parte. La prima volta che lo incontrai non avevo neanche cominciato a scrivere la sceneggiatura. Quando poi ebbi cominciato non riuscivo a togliermi la voce di Henry dalla testa per il personaggio. Guardando ora al prodotto concluso, è fantastico. [Henry] Ha interpretato Geralt in un modo in cui nessun altro avrebbe potuto" ha raccontato lo showrunner.

Sempre ad Entertainment Weekly Hissrich ha anche parlato dell'assenza di un villain principale nella serie. Le ultime foto di The Witcher ci hanno invece mostrato Geralt in sella a Rutilia.