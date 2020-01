La showrunner di The Witcher parla del ruolo di Ranuncola nella seconda stagione

A parte una certa reticenza della critica nell'elogiare in pieno il lavoro d'adattamento televisivo svolto da Netflix e da Lauren Schmidt Hissrich, la trasposizione di The Witcher si è rivelata un grande successo di pubblico per il servizio streaming, tanto da aprire le porte a una seconda e terza stagione molto prima del previsto.

Discutendo allora della seconda stagione con gli esperti di Redanian Intelligence e soffermandosi soprattutto sul ruolo che avrà il Ranuncolo interpretato da Joey Batey all'interno dei nuovi episodi in arrivo nel 2021, la showrunner della serie ha rivelato qualche curiosità sull'approfondimento che si andrà a fare del personaggio.



Queste le sue parole: "Sì, nella seconda stagione avremo più scorci sul lato serio e vulnerabile di Ranuncolo. Uno dei momenti che preferisco con lui protagonista è nell'episodio 6 della prima stagione, quando lui e Geralt sono seduti sul bordo della scogliera e lui dice 'sto solo pensando a ciò che mi fa stare bene'. Abbiamo questo personaggio che si è letteralmente attaccato all'armatura del nostro Witcher, principalmente per avere del materiale fresco per le sue canzoni. Quello che succede è invece diverso... perché in Geralt trova un amico e viceversa. Ranuncolo inizia a pensare a ciò di cui ha più bisogno al mondo e vedremo di cosa si tratta nella seconda stagione".



