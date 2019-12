La showrunner di The Witcher rivela alcuni dettagli su una scena con Geralt e Yennefer

Come sottolineato da Anya Chalotra, i personaggi di Geralt e Yennefer hanno mostrato una buona chimica nella prima stagione di The Witcher, in quella che è una relazione piena di alti e bassi.

La showrunner Lauren Hissrich ha di recente commentato e rivelato alcuni retroscena su un momento particolarmente focoso e divertente che ha coinvolto i due.

Dunque, se non avete ancora recuperato gli episodi, attenzione agli spoiler.



Nel quinto episodio, infatti, è presente una scena in cui Geralt (Henry Cavill) e Yennefer (Anya Chalotra) fanno sesso mentre in sottofondo si sente una colonna sonora dai toni decisamente leggeri e festosi, mantenendo così un precario equilibrio tra la tensione del momento e un approccio più umoristico.



"I nostri compositori Sonya Belousova e Giona Ostinelli sono fantastici e hanno proposto loro di evidenziare la scena con qualcosa di più giocoso, in opposizione rispetto a quello che uno potrebbe aspettarsi, ossia qualcosa di profondamente drammatico", spiega la showrunner.

"Si tratta di due personaggi che fanno l'amore per la prima volta. È divertente. È spassoso. È uno sfogo per entrambi ed è inaspettato, ma è anche l'inizio di quella che impariamo essere una relazione davvero tumultuosa e passionale".



Hissrich ha poi sottolineato che in fase di scrittura si cerca di mantenere questo approccio, ossia "bilanciare i toni tra il dramma e il comico" e ritiene che questa scena nello specifico mostri come tutti, dagli attori ai compositori, dagli sceneggiatori alla troupe, contribuiscano al processo creativo, per quello che è un grandissimo lavoro di squadra.



Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Witcher.