La showrunner di The Witcher spiega l'assenza dei cappelli di Jaskier

Jaskier non ha bisogno di presentazioni: il personaggio interpretato da Joey Batey nel The Witcher di Netflix è la rappresentazione perfetta di quell'amico inopportuno, fastidioso, capace di mettersi in continuazione nei guai al quale, però, non si può non voler bene.

In questo il personaggio visto nello show targato Netflix è stato scritto in modo tale da cogliere perfettamente l'essenza di quello descritto nei videogiochi di CD Projekt RED e nei libri di Sapkowski, grazie anche all'ottima interpretazione di Batey.

Un dettaglio, però, è saltato immediatamente agli occhi dei fan: la mancanza degli stravaganti cappelli che il bardo è solito indossare. Non che il Dandelion visto nella serie manchi di esuberanza, naturalmente, ma la curiosità di sapere il perché di questa scelta si è ovviamente insinuata nelle menti degli spettatori che già conoscevano la saga.

A fornire una spiegazione ai fan ci ha pensato la showrunner Lauren Hissrich, che ha ammesso l'iniziale volontà di includere nel costume di Batey anche i suddetti cappelli: al momento della prova, però, il risultato ha scatenato tra i produttori stessi una tale ilarità da far temere che il personaggio potesse venir preso troppo poco sul serio dagli spettatori dello show.

Niente cappelli per Jaskier, dunque, anche se Hissrich non esclude che la decisione possa esser rivista nelle successive stagioni dello show. Su Netflix, intanto, The Witcher potrebbe diventare la miglior prima stagione di sempre per un'esclusiva della piattaforma; i fan, invece, stanno già chiedendo di poter ascoltare la canzone più iconica di The Witcher al prossimo Superbowl.