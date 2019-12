La showrunner di The Witcher spiega perché i mostri non sono presenti nei trailer

L'arrivo su Netflix della prima stagione delle avventure dello strigo è ormai imminente, per questo iniziamo a scoprire le prime curiosità dal set, per esempio come ha fatto Henry Cavill a ideare la voce del protagonista di The Witcher. Inoltre la showrunner ha parlato dell'assenza dei mostri dai vai trailer della serie.

In uno dei video promozionali condivisi dall'account YouTube della serie, Lauren Hissrich spiega così la scelta di concentrare i trailer su altri aspetti dell'opera: "I mostri sono molto importanti in The Witcher, abbiamo evitato di farli vedere il meno possibile nei trailer e teaser perché pensiamo che siano un grande elemento di sorpresa per i fan, perché non sanno ancora quali saranno le storie e i mostri presenti nella serie. Ci saranno anche un paio di nuovi esseri che abbiamo creato ispirandoci al folklore polacco". Sembra quindi che anche chi ha già letto i volumi scritti da Andrzej Sapkowski rimarrà sorpreso da alcuni degli avversari di Geralt.

Le dichiarazioni proseguono parlando della CGI: "Abbiamo cercato di limitare al massimo l'uso della CGI perché volevamo che gli attori interagissero quanto più possibili con cose vere, perché la CGI è fantastica se usata bene, ma non volevamo strafare. Il finto sangue vero è il sangue migliore da usare".

Mancano ormai tre giorni all'arrivo su Netflix delle otto puntate che compongono la prima stagione della serie sul cacciatore di mostri, nel frattempo il colosso dello streaming ha confermato di la data in cui inizierà il lavoro su The Witcher 2.