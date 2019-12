La showrunner di The Witcher svela la genesi della canzone di Jaskier

Non c'è fantasy che non abbia un suo corredo di canzoni e musiche che aiutino gli spettatori a calarsi appieno nell'atmosfera del mondo di cui seguiamo le vicende: la regola vale anche per The Witcher, che ha nella figura di Jaskier un validissimo bardo.

Toss a Coin to your Witcher a pochi giorni dall'uscita della serie con Henry Cavill su Netflix è già stata consacrata come canzone di maggior successo tra i fan dello show, e la showrunner Lauren Hissrich ha dunque voluto spiegarne le origini.

"Jenny Klein scrisse le parole della canzone, quindi prendemmo quelle parole e Sonya e Giona cominciarono a lavorare sulla musica. Fu una collaborazione straordinaria. Andammo avanti e indietro. Mi mandarono diverse versioni della stessa canzone. 'Qui c'è una versione più ritmata', 'questa è tipo un inno', 'questa è una versione che rispecchia il mood dell'episodio, che è molto riflessivo'" ha spiegato Hissrich. Inutile aggiungere che, dopo l'estenuante lavoro di scrittura e composizione, l'ultimo tassello è stata l'ottima interpretazione di Joey Batey nei panni di Jaskier.

Lauren Hissrich ha anche lodato il lavoro di Henry Cavill nei panni del protagonista di The Witcher; proprio Cavill ha ammesso di aver portato via un ricordo dal set di The Witcher. Spoiler: si tratta di qualcosa di veramente scomodo!