La showrunner di The Witcher: 'Trovare Ciri è stato difficilissimo'

Lauren Hissrich è un fiume in piena in questi giorni, presa com'è dall'entusiasmo post-panel al Comic-Con di San Diego, durante il quale The Witcher si è mostrata nel primo trailer ufficiale. La showrunner non riesce a nascondere l'entusiasmo durante le interviste, durante le quali analizza volentieri ogni aspetto della produzione.

Un punto sul quale Hissrich si è soffermata parecchio è stato quello riguardante il casting: dopo aver spiegato i criteri seguiti nella scelta degli attori, la showrunner ha infatti parlato di quanto sia stato più o meno difficile trovare il volto giusto per alcuni personaggi.

"Geralt, Ciri e Yennefer sono stati tutti difficili in una certa misura, perché io ho sempre paura di sbagliare. La cosa interessante è stata che Anya, che abbiamo ingaggiato come Yennefer, è stata il primo tassello. Abbiamo fatto centinaia di audizioni, ma lei aveva qualcosa in più. Aveva una certa fierezza, ma anche una sorta di vulnerabilità innata. [...] Trovare Freya per Ciri è stato difficilissimo. Abbiamo cominciato con attrici molto giovani, Ciri nel primo libro ha 11 anni. Quindi cominciammo a cercare attrici di 11 anni, per poi realizzare un paio di cose: ad esempio le costrizioni a cui saremmo andati incontro. Questo show è un impegno enorme, abbiamo girato per giorni di fila, giorno e notte, e quando hai a che fare con una ragazzina ovviamente diventa molto difficile. Poi mi fu fatto notare che una ragazza così giovane, come Ciri, non sarebbe riuscita a reggere una parte così grossa della storia. Così abbiamo aumentato un po' l'età. Avevamo ingaggiato Freya per un altro ruolo nel primo episodio, ma era davvero perfetta come Ciri, non sarei mai riuscita a trovarne una migliore. Poi Sophie Holland, la nostra direttrice del casting, mi chiamò e mi disse: 'Mi piacerebbe un sacco che pensassi a Freya Allan per Ciri'. Così quel giorno stesso volai a Londra e la arruolai" ha raccontato Hissrich.

Dopo un po' di scetticismo dovuto alle primissime immagini rilasciate mesi fa, intanto, il primo trailer della serie sembra aver finalmente convinto anche i fan di The Witcher: Lauren Hissrich garantisce che la fiducia sarà stata ben riposta.