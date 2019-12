La showrunner di The Witcher vorrebbe far tornare dei personaggi nella seconda stagione

I personaggi coinvolti nella storia di The Witcher non sono certo pochi, e dare a ognuno il giusto spazio nel corso degli episodi è un impresa non da poco. Qualche sacrificio va fatto e ne sa qualcosa la showrunner Lauren Hissrich, che ha comunque espresso alcuni desideri in vista di una seconda stagione dello show.

Hissrich ha infatti parlato della necessità di pianificare le successive stagioni sin da ora e, in quest'ottica, ha parlato della volontà di far tornare in scena qualche personaggio che, nel corso di questi primi episodi di The Witcher, troverà per forza di cose poco spazio.

"Ci sono personaggi che incontreremo nel corso di questa prima stagione per i quali abbiamo assunto degli attori per un solo episodio in una sola stagione. Non vi svelerò mai di quali personaggi si tratti, ma li abbiamo amati così tanto! Stiamo tutti pensando a come fare per riaverli indietro nel corso della seconda stagione e far sì che abbiano una parte più grande" ha raccontato la showrunner. Via alle speculazioni, dunque: di quali personaggi starà parlando Hissrich? La scelta è piuttosto ampia, e tutto ciò che potremo fare sarà probabilmente tirare ad indovinare in base a ciò che vedremo in questi primi episodi dello show.

Proprio Hissrich ha recentemente commentato il trailer di The Witcher, mentre il protagonista Henry Cavill ha definito come un mix tra Batman e Superman il suo Geralt Di Rivia.