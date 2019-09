Lo showrunner di Titans 2 rivela nuovi dettagli sul Bruce Wayne di Iain Glenn

Nel giorno del suo debutto americana su DC Universe, torniamo ovviamente a parlare dell'attesissima seconda stagione di Titans grazie ad alcune nuove dichiarazioni dello showrunner della serie, Greg Walker, che ha avuto modo di rivelare alcune curiosità su Bruce Wayne interpretato da Iain Glenn (Game of Thrones).

Rispondendo allora alla più grande domanda sul personaggio e l'attore, e cioè se Glenn vestirà anche i panni di Batman oltre a quelli di Wayne e se lo vedremo in pratica in costume di scena, Walker ha spiegato: "Nel nostro arco narrativo, Bruce è ancora Batman ma non lo vedremo andare in giro con maschera e mantello a dare la caccia ai cattivi o rispondere al bat-segnale". Stando allo showrunner, il motivo di questa scelta sarebbe rintracciabile nella volontà di concentrarsi sui giovani protagonista, ma in realtà il problema è che l'etichetta DC ha delle restrizioni su alcuni personaggi imposte dalla Warner Bros, inclusa quella di mostrare un Batman completamente mascherato e in bella vista (per questo la penombra nella prima stagione).



Walker ha comunque aggiunto: "Vedremo versioni di Bruce che sono radicate nel mondo della coscienza del protagoniste e altre, invece, che non appartengono alla realtà. L'immagine che hanno le persone di Bruce dà forma al personaggio. Lui è molte cose per molte persone. Purtroppo una limitazione dello show è che non possiamo avere Batman, quindi abbiamo cercato di trasformarlo in molteplici possibilità di esplorare Bruce e tutte le dimensioni di Bruce".



Titans 2 ha debuttato oggi, 6 settembre, su DC Universe.