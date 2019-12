Lo showrunner di Titans parla della trasformazione di Dick Grayson in Nightwing

La seconda stagione di Titans è terminata con due eventi importanti e lo showrunner Greg Walker ne ha approfittato per parlare del percorso di Dick Grayson (Brenton Thwaites).

Nello specifico, l'autore ha parlato di come l'obiettivo della stagione fosse quello di arrivare alla genesi di Nightwing, la nuova identità dell'ex-spalla di Batman.



"Quando lo incontriamo nel pilota dello show, è in esilio da una relazione disfunzionale con Bruce Wayne (Ian Glen ndr) ed è davvero ambivalente riguardo l'essere Robin", ha dichiarato lo showrunner in un'intervista per Entertainment Weekly. A causa del rapporto complicato con il costume e con l'identità di Robin, in fase di scrittura si sono resi conto di dover mostrare come Dick "riconosca gli errori fatti in passato, valutando se stesso e provando a comprendere meglio la sua relazione con Bruce, per poi evolvere oltre Robin. Se non è più Robin, allora chi è?".

Una volta delineato l'arco narrativo del personaggio, con l'obiettivo di farlo diventare Nightwing, è iniziato un viaggio interiore, che Walker ha definito di "espiazione". Dick, infatti, ha dovuto comprendere meglio anche la propria relazione con gli altri Titani. Così, il nuovo costume è comparso solo in occasione del finale di stagione, intitolato non a caso Nightwing: "avevamo bisogno di tempo e di ragionare sull'evoluzione del personaggio, piuttosto che farlo comparire all'improvviso mentre dice 'è un costume fantastico, vero?'". Pensate che questo approccio abbia funzionato?

Intanto, alcuni fan di Titans sono entusiasti per un dettaglio del costume di Nightwing.



La seconda stagione di Titans è in arrivo su Netflix, anche se non è stata ancora confermata la data di uscita.