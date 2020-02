Lo showrunner di Umbrella Academy Steve Blackman sigla un accordo pluriennale con Netflix

Steve Blackman, lo showrunner di The Umbrella Academy, ha firmato un accordo pluriennale con la piattaforma streaming Netflix per lo sviluppo nuovi progetti. PAROLA DA BOLDARE

Steve Blackman passerà molto tempo dalle parti di Los Gatos (si fa per dire).

Il creatore, sceneggiatore, showrunner e produttore esecutivo di The Umbrella Academy, la serie Netflix ispirata alle graphic novel di Gerard Way e Gabriel Bá, ha infatti raggiunto un accordo proprio con la piattaforma streaming con a capo Ted Sarandos per la produzione di nuovi progetti nel corso dei prossimi anni.

Oltre a continuare il suo lavoro per TUA, Blackman realizzerà, tramite la sua società di produzione Borderline Entertainment, contenuti originali in esclusiva per Netflix per altri 4 anni. La forma è quella dell'Overall Deal, e le due parti sembrerebbero aver concluso un affare decisamente lucrativo.

The Umbrella Academy è attualmente in fase di post-produzione della sua seconda stagione, che ci si aspetta essere un successo come la prima, che a pochi giorni dal suo debutto era già tra le più richieste dagli spettatori.

E viste anche le altre produzioni a cui ha preso parte Blackman, e da sceneggiatore, e da produttore, (Fargo, Altered Carbon, Legion, Private Practice ecc.), non stupisce che Netflix gli abbia voluto nuovamente dare fiducia.