Lo showrunner di What If...? parla di Peggy Carter come Captain America

Tra i progetti più attesi di Disney+ c'è sicuramente la prima serie animata del Marvel Cinematic Universe, What If...?, strutturata sostanzialmente in ventitré episodi che a loro modo andranno a ripensare alcune idee del MCU, come ad esempio far diventare Peggy Carter Captain America anziché Steve Rogers.

Intervistato da Discussing Film, la showrunner del progetto, Ashley Bradley, ha avuto modo di parlare della serie e concentrarsi anche sulla trasformazione della Carter in Captain America, anche se dato lo scudo e la nazionalità inglese dovrebbe essere Captain Britannia. Dice la Bradley:



"Inizialmente, nelle fasi preliminari, l'idea di sviluppare Captain America come primo episodio è stata condivisa da tutti. Non sapevamo bene quale sarebbe stata la storia, ancora, quindi quando è arrivata questa idea di Peggy Carter, personaggio amatissimo dalle fila di fan MCU e anche nei corridoi della Marvel, mostrare il suo cambiamento è diventato un progetto allettante. È stata divertente e affascinante, l'idea di scrivere una Peggy Carter malmenare i cattivi nel corso della Seconda Guerra Mondiale, brandendo ovviamente lo scudo".



Poi conclude: "Per cominciare a scrivere la sceneggiatura mi ci sono voluti un paio di giorni, perché solo leggere le parole Project Rebirth è stato terrificante. Ho sentito un grande peso, un'enorme responsabilità. Dovevo fare bene per i fan, per il progetto e per Hayley Atwell".



What If...? arriverà su Disney+ nell'estate del 2021.