La showrunner di You sul finale della seconda stagione: 'Speriamo di poter proseguire'

In attesa di sapere se Netflix deciderà di rinnovare la serie per una terza stagione, Sara Gamble ha detto la sua sul finale della seconda stagione di You che tanto ha sconvolto i fan.

"Fare un ulteriore passo in avanti è la nostra specialità" ha detto ridendo la showrunner durante un'intervista con Entertainment Weekly. "Pensavamo che si sarebbe creata una controparte davvero interessante per Joe, in un modo che lo avrebbe messo davvero a disagio. Spesso il nostro lavoro di narratori è chiederci: In quale nuovo e migliore modo possiamo possiamo far sì che Joe debba guardarsi allo specchio, visto che cerca di non farlo per tutta la serie? Lui è sempre pronto a negare ciò che sta realmente facendo."

Parlando in particolare del finale, la Gamble ha spiegato perché ha deciso di distaccarsi dal materiale originale, il romanzo Hidden Bodies: "In realtà abbiamo parlato anche di quel finale per la stagione. Ma lui alla fine è in prigione, dove non sta male. È in questo luogo privilegiato ad ovest di Los Angeles, ma per lui l'inferno sono le altre persone, e ora è profondamente legato con questa donna che ha amato per poi scoprire chi fosse veramente, e non sa come affrontare questa cosa."

Nell'attesa che lo show venga rinnovato ufficialmente per la seconda stagione - Penn Badgley ha rivelato in via ufficiosa che You 3 si farà - la showrunner ha confermato che resta ancora molto da esplorare: "La posta in gioco è piuttosto alta. Ho così tante domande sulla madre di Love, che è incredibilmente rilevante alla fine della stagione, cosa sa davvero della sua bambina? Abbiamo scritto il finale con la speranza di poter continuare a raccontare la storia, perché siamo davvero entusiasti di ciò che abbiamo seminato alla fine della seconda stagione."



