La showrunner di You parla delle inquietanti gesta di Love Quinn

Il trailer di You ha mostrato a tutti quale sarà la prossima vittima di Joe Goldberg: stiamo parlando di Love Quinn, ragazza conosciuta dal protagonista in California, ma che nasconde un lato molto pericoloso.

In un'intervista concessa a Variety, Sera Gamble, responsabile dell'adattamento per Netflix del libro scritto da Caroline Kepnes, parla degli omicidi di Love Quinn, personaggio che si è rivelato essere un killer spiegato quasi quanto Joe e assassina di Candace e Delilah: "Non è una sociopatica, sente tutte le emozioni, fa solo quello che crede debba essere fatto. Probabilmente dorme meglio di Joe, non ha fatto quello che ha fatto perché ama vedere scorrere il sangue, ma per proteggere la sua famiglia".

Le domande continuano, questa volta approfondendo ancora di più il processo creativo dietro la storia della seconda stagione di You: "Ci siamo chiesti spesso come avremmo creato un personaggio a cui non importasse degli omicidi di Joe, a quel punto abbiamo capito di star producendo una stagione incentrata su Joe che si sente minacciato a causa di un suo riflesso. Candace dice ti mostrerò come sei veramente e non ti piacerà. Volevamo mettere in primo piano un suo doppione perfetto, che lui trova però inquietante".

Le puntate inedite della serie sono già disponibili nel catalogo di Netflix, inoltre girano voci riguardo una terza stagione di You, anche se per adesso non sono ancora state confermate.