Showtime ha annunciato i nuovi membri del cast della serie su Halo

Ci sono novità in arrivo per la serie su Halo, che vede la collaborazione tra 343 industries e la rete Showtime per portare sugli schermi l'adattamento della popolare IP pubblicata da Microsoft.

Dopo l'annuncio della partecipazione di Pablo Schreiber, che vestirà i panni dello Spartan Master Chief, infatti, sono arrivate le conferme di 6 nuovi attori che entrano così a far parte del cast. È stata la stessa Showtime a segnalare l'arrivo di Natascha McElhone (Californication) e Bokeem Woodbine (Fargo). Insieme a loro sono stati scritturati anche Shabana Azmi, Bentley Kalu, Natasha Culzac, e Kate Kennedy. In precedenza, era stato dichiarato che anche Yerin Ha reciterà nell'adattamento della serie, ormai in lavorazione da 6 anni.

A McElhone sono state assegnate addirittura due parti. Presterà il proprio volto, infatti, alla dottoressa Catherine Halsey, ossia colei che ha creato i soldati Spartan e in più interpreterà Cortana, l'intelligenza artificiale più sviluppata nell'universo di Halo e che potrebbe essere la chiave per la salvezza dell'umanità dalla minaccia rappresentata dalla razza Covenant.

Woodbine, invece, sarà Soren-066, un vecchio amico di Master Chief, con cui entrerà in conflitto.

La produzione di Halo inizierà nel corso dell'anno a Budapest e, se verranno rispettati i programmi, dovrebbe andare in onda nel 2021. Showtime ha ordinato 10 episodi e la software house 343 Industries nei giorni scorsi ha fatto paragoni con Game of Thrones.