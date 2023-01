Showtime si fonde con Paramount+ e cancella Three Women a riprese finite!

Paramount Global ha appena annunciato l'integrazione di Showtime con Paramount+, sia in streaming che su network, a partire da quest'anno. Per prepararsi al passaggio, la rete via cavo premium, che da adesso si chiamerà Paramount+ with Showtime, ha deciso di integrare il proprio canale in un'unica piattaforma cancellando anche diverse serie.

La prima conseguenza di questa fusione, infatti, è stata la cancellazione di tre diversi show televisivi di Showtime. Se di American Gigolò e Let the Right One In vi abbiamo già parlato, l'altro show a essere stato cancellato è stato Three Women, che quindi non andrà mai in onda su Showtime neanche per una stagione nonostante le riprese siano state già completate. Tuttavia, come riportato da Deadline, pare che lo show sia stato offerto alla concorrenza e potrebbe già esserci sul piatto l'offerta di un competitor.

La serie ha per protagonista un cast tutto al femminile composto da Shailene Woodley, Betty Gilpin, DeWanda Wise e Gabrielle Creevy. In Three Women, serie tratta dal bestseller di Lisa Taddeo e adattata dalla stessa scrittrice che ne è anche produttrice esecutiva, un gruppo di donne è in rotta di collisione con la propria vita. La serie è prodotta anche dalla showrunner Laura Eason, da Kathy Ciric e da Emmy Rossum. Louise Friedberg ha diretto e prodotto esecutivamente i primi due episodi.

Insomma, speriamo che lo show riesca a trovare una casa, dato che sarebbe un enorme spreco sia per la storia raccontata che per gli enormi talenti coinvolti.

Showtime ha in programma altre serie molto attese, tra cui Ripley e King Shaka, che sono in fase di post-produzione. Sul fronte dei rinnovi, non è stata ancora presa una decisione sul futuro di Ziwe e I Love That for You. Pare che la prima abbia organizzato informalmente dei sondaggi sul mercato, mentre la seconda ha una sceneggiatura per la seconda stagione già scritta.

Lo scorso giugno Showtime ha annunciato Seasoned, che però non viene citato tra gli show in pericolo.

A capo della neo-costituita Paramount+ with Showtime ci sarà il produttore esecutivo Chris McCarthy.