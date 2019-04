Showtime dà il via libera alla nuova serie thriller Intelligence, di Mark Boal

Il network televisivo americano Showtime ha dato il via libera alla nuova serie TV thriller Intelligence, opera dello sceneggiatore Premio Oscar per The Hurt Locker, Mark Boal. Si tratterà della sua prima serie scritta per la TV, e ne sarà anche il regista e produttore esecutivo.

Intelligence si basa su una serie di storie vere accadute in tutto il mondo, e mostrerà come lo spionaggio si interseca con la politica, la finanza e i media in generale. La prima stagione racconterà tutto il dietro le quinte che ha portato alle Elezioni Americane del 2016, mentre idealmente le altre stagioni si concentreranno su altri importanti eventi mondiali.

"Come dimostrato con The Hurt Locker e Zero Dark Thirty, Mark è eccellente nel trasformare gli eventi d'attualità in sceneggiati avvincenti. Quando ci ha detto che vorrebbe usale tali abilità per creare la sua prima serie TV, ci siamo fiondati sulla sua idea" ha detto Gary Levine, presidente della sezione di intrattenimento del network.

Lo show darà prodotto da Showtime e da Media Res Studio, e tra i nomi coinvolti ci sono Michael Ellenberg, Hugo Lindgren, Alan Poil e Jason Horwitch, tra gli altri, che fungeranno da produttori e produttori esecutivi.

Che ne pensate della nuova serie TV? È un'idea che vi attira?