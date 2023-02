Dexter e Billions, numerosi spin-off in arrivo su Showtime!

Tanti nuovi progetti messi in cantiere in casa Showtime. Il famoso network statunitense sembra infatti intenzionato a voler espandere alcuni dei suoi più grandi franchise, come Dexter e Billions.

Mentre la prima stagione di Dexter: New Blood si è conclusa lo scorso anno, la rete avrebbe messo in sviluppo ulteriori progetti basati sullo show, come il prequel Dexter: Origins, che racconterà le origini del personaggio e sarà ambientato a Miami. Oltre a raccontare la genesi di Dexter, porterà sullo schermo anche le vicende di altri serial killer realmente esistiti. La rete sarebbe poi a lavoro su una nuova versione di "Dexter: New Blood", incentrata sul figlio di Dexter, Harrison, e su uno show incentrato su Trinity Killer.

"La saga di 'Dexter' è stata un innegabile successo creativo e popolare per SHOWTIME, sia nella sua forma originale e rivoluzionaria che con 'Dexter: New Blood'", ha dichiarato Christ Chris McCarthy, CEO di Showtime e Paramount. “La serie è una ricca base per altri spettacoli nella corsia di antieroi complessi e sovversivi che SHOWTIME ha sempre realizzato in modo così brillante. Clyde è immerso in storie e personaggi avvincenti che soddisferanno le voglie del nostro pubblico poliedrico".

Per quanto riguarda invece Billions (le riprese della stagione 7 sono attualmente in corso), Showtime ha annunciato ben quattro spin-off: "Billions: Miami", "Billions: London", "Millions" e "Trillions". Brian Koppelman e David Levien saranno produttori esecutivi per tutti i progetti: “Miami è un luogo vitale e vibrante che i super ricchi hanno iniziato a conquistare. Siamo entusiasti di mostrare a tutti cosa sta realmente accadendo laggiù”, le parole dei due produttori.