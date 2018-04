Showtime ha rinnovato Billions, serie TV con Damian Lewis, per una quarta stagione

Il network statunitense Showtime ha deciso di rinnovare per una quarta stagione Billions, serie drama creata da Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin. La motivazione principale è da imputare agli ottimi ascolti ottenuti dalla premiere della terza, che ha fatto registare un aumento del 30% rispetto al passato.

Queste le dichiarazioni di Gary Levine, presidente della programmazione di Showtime: "Billions continua ad ammaliare il suo pubblico mentre esplora gli apici del potere e della ricchezza, tuffandosi al tempo stesso nelle profondità della psiche umana. Brian e David sono narratori di talento e non vediamo l'ora di vedere dove loro e lo straordinario cast ci condurranno nella quarta stagione".

La terza stagione di Billions vede lo spregiudicato procuratore di New York Chuck Rhoades e il miliardario Bobby Axelrod in un mondo che si è spostato dal suo asse. Paranoici, nervosi, entrambi i nemici giurati sono ancora determinati a distruggersi l’un l’altro, ma devono anche lottare per la propria sopravvivenza tra nuove forze e nemici potenti.

A vestire i panni dei protagonisti ci sono i vincitori degli Emmy Damian Lewis, già visto in Homeland, e Paul Giamatti. I nuovi episodi vanno in onda in Italia su Sky Atlantic HD e termineranno il 23 giugno, mentre in America la programmazione si sposterà dalla consueta fascia serale delle 22 a quella delle 21, per lasciare spazio alla seconda di I'm Dying Up Here.

