La showunner di Agents of SHIELD 6 apparirà in un cameo nel quarto episodio, 'Code Yellow'

Dopo il promo di Code Yellow, quarto e atteso episodio della sesta stagione di Agents of SHIELD, ecco che adesso arriva una bella notizia per tutti i fan della serie ABC legata al Marvel Cinematic Universe, visto che è stato annunciato che la showrunner, Melissa Tancharoen, apparirà in un cameo nella prossima puntata.

Stando al sito Marvel.com, infatti, la produttrice esecutiva della serie comparirà nell'episodio nei panni di un personaggio conosciuto come Sequoia, che è descritto come "Una social media influencer alla Coachella". A quanto pare reciterà insieme a Jeff Ward, l'interprete di Deke Shaw, il che significa che finalmente, dopo tre episodi, rivedremo sul piccolo schermo uno dei personaggi più amati delle ultime stagioni.



In merito al cameo, la Tancharoen ha dichiarato: "Avevamo già parlato della possibilità di un cameo a un certo punto dello show, ma quando le sorelle Zuckerman hanno creato quel tesoro che è Sequoia, non ho saputo resistere e l'ho preso per me. È stato molto divertente cambiare un po' marcia davanti alle telecamere e recitare insieme a un cast con cui ho lavorato a strettissimo contatto per sei anni".



Agents of SHIELD 6, "Code Yellow", andrà in onda sulla ABC il prossimo 31 maggio. Quali sono le vostre aspettative?