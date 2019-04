Shrill: Hulu rinnova la serie con Andy Bryant per una seconda stagione

Secondo quanto riportato da The Wrap, Hulu ha rinnovato ufficialmente la serie comedy Shrill per una seconda stagione. Lo show con protagonista Andy Bryant tornerà con 8 nuovi episodi nel corso del 2020.

La comedian del Saturday Night Live veste i panni di Annie, una giovane donna sovrappeso che vuole cambiare la sua vita senza rinunciare al suo corpo. Alle prese con un genitore malato, pessimi fidanzati e una famiglia un po' complicata, Annie tenterà di dare una svolta alla sua carriera.

Basata sul libro "Shrill: Notes From a Loud Woman", la prima stagione di Shrill è composta da 6 episodi e vede nel cast anche Lolly Adefope, Luka Jones, Ian Owens, John Cameron Mitchell, Julia Sweeney, Daniel Stern e Patti Harrison. L'autrice del libro Lindy West svolge il ruolo di produttrice esecutiva e ha curato la sceneggiatura insieme a Ali Rushfield. Per saperne di più potete dare un'occhiata al trailer della prima stagione di Shrill.

Ricordiamo che Disney detiene il 60% di Hulu grazie alla recente acquisizione della 20th Century Fox: se al momento non sappiamo nulla sulla sua distribuzione italiana, è possibile che in futuro Shrill possa arrivare in Italia nel catalogo di Disney+, nuovo servizio streaming dedicato ai prodotti di proprietà della Casa di Topolino pronto a debuttare il prossimo 12 novembre negli Stati Uniti.