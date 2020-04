Shrill rinnovata ufficialmente per una terza stagione su Hulu

Variety ha confermato che la serie tv targata Hulu, Shrill, è stata confermata e rinnovata per una terza stagione. Il nuovo ciclo di episodi sarà composto da otto episodi - come la seconda - a fronte dei sei episodi della prima stagione. La notizia arriva a poco più di due mesi dal lancio sullo streamer della seconda stagione.

Shrill è basata sul libro Shrill: Notes from a Loud Woman di Lindy West ed ha debuttato con la prima stagione su Hulu nel marzo 2019. West ha creato lo show insieme a Aidy Bryant e Ali Rushfield, che lavorano alla serie anche in qualità di showrunner.



Shrill racconta le vicende di Annie (Aidy Bryant), una giovane donna sovrappeso che vuole cambiare la sua vita ma non il suo corpo. Annie ambisce a diventare una giornalista ma la sua obesità la porta ad avere problemi con famiglia, fidanzato e lavoro.

Tuttavia grazie al suo spirito d'iniziativa Annie pubblica un articolo che trova grande successo ma la espone agli insulti di un troll che la insulterà ripetutamente ma non riuscirà a scalfire la sua determinazione nella vita.

Shrill è stata ben accolta dalla critica, con le prime due stagioni che in media hanno fatto registrare un 87% su Rotten Tomatoes.

Su Everyeye trovate il primo trailer in assoluto di Shrill e un first look dedicato allo show di Aidy Bryant.