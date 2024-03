Shrinking 2: la serie tv con Harrison Ford accoglie nel cast una superstar di Ted Lasso

Shrinking pesca anche da Ted Lasso. La nuova serie di Apple TV+ co-creata dalla star di How I Met Your Mother Jason Segel, accoglie nel cast uno dei protagonisti dello show con Jason Sudeikis. La produzione della seconda stagione della serie con Harrison Ford è in corso e il cast si arricchisce di un volto nuovo conosciuto.

Si tratta di Brett Goldstein, che in Ted Lasso interpreta l'allenatore di Richmond Roy Kent. In realtà, Goldstein non è un profilo sconosciuto a Shrinking, dato che è uno dei co-creatori e sceneggiatori della serie insieme a Segel e Bill Lawrence.



In base a quanto riporta Variety, Brett Goldstein avrà un ruolo da guest star nella seconda stagione dello show, senza che si sappia ancora nulla sul suo personaggio, che potrebbe apparire in un solo episodio così come in diverse puntate.

Goldstein è un attore molto prolifico soprattutto sul piccolo schermo, avendo partecipato a parecchie serie televisive.

Ad un anno di distanza dalla conclusione di Ted Lasso i fan sperano di poter vedere uno spin-off dello show, uno dei più grandi successi di Apple TV+.

Shrinking, che abbiamo inserito tra le 5 serie tv che vi faranno abbonare ad Apple TV+, racconta la storia di Jimmy Laird (Segel), un terapeuta costretto ad affrontare una grave sofferenza e che decide di oltrepassare i limiti etici del suo lavoro e dire ai propri pazienti tutto quello che pensa, modificando del tutto la loro e la sua vita.



Su Everyeye potete recuperare il nostro approfondimento su Shrinking, in attesa della seconda stagione.

