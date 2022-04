Shrinking, nuova aggiunta al cast della serie Apple con Harrison Ford

Harrison Ford è nel cast di Shrinking e ora, è stato annunciato che anche Jessica Williams farà parte della serie Apple Tv+ che narrerà la storia di un terapeuta in lutto che decide di riferire ai suoi pazienti tutto ciò che sarebbe meglio non dire loro.

La serie prodotta da Jason Segel che veste anche i panni del protagonista, potrà contare sugli autori di Scrubs e Ted Lasso. Williams interpreterà Gaby, una terapista che lavora nello studio dei dottori Phil Rhodes e Jimmy, gioviale ed appassionata, che tiene molto ai suoi colleghi.

Prima di apparire nella serie targata Apple, l'attrice è apparsa in 2 Dope Queens, serie una basata su podcast comici di successo e in Love Life della HBO Max. Presto la vedremo anche in Animali fantastici: I segreti di Silente, il terzo capitolo dello spin-off di Harry Potter, in cui riprende il ruolo di Eulalie "Lally" Hicks.

Shrinking sarà per Harrison Ford anche il primo ruolo da co-protagonista in una serie tv in quanto l'interprete di Indiana Jones ha sempre preferito il grande schermo al suo cugino di minori dimensioni, comparendo solo in vesti di guest star in show televisivi.

Questo segna un altro grande colpo per Apple Tv+, che ha già trionfato agli Oscar 2022 con CODA.