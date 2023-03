Shrinking: Apple rinnova per la Stagione 2 la serie con Jason Segel e Harrison Ford

Mentre l'attuale programmazione della sua prima stagione non si è ancora conclusa (oggi è uscito l'ottavo episodio sui 10 previsti), Apple ha rinnovato Shrinking per una Stagione 2 confermando l'ottimo successo raggiunto dalla serie che ha protagonisti Jason Segel e Harrison Ford, quest'ultimo particolarmente attivo sul piccolo schermo quest'anno.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Shrinking è stato ufficialmente rinnovato per la seconda stagione. Bill Lawrence e Brett Goldstein, che hanno co-creato lo show con Segel e sono anche le menti creative dietro Ted Lasso, hanno rivelato di avere un piano di tre stagioni per Shrinking. La coppia è adesso più vicina alla realizzazione di questo piano, poiché il responsabile della programmazione di Apple TV+, Matt Cherniss, ha condiviso la sua gioia per il rinnovo della serie.

"Abbiamo amato il mondo coinvolgente, commovente ed esilarante di Shrinking fin dall'inizio, ed è stato meraviglioso osservare come il pubblico di tutto il mondo continui a entrare in contatto con questi personaggi dal cuore grande. Non vediamo l'ora che gli spettatori sperimentino ciò che il cast e il team creativo hanno in serbo per la seconda stagione".

Nello show, Jimmy Johns (Segel) è un padre vedovo e terapeuta la cui moglie, Tia (Lilan Browden), è morta un anno prima dell'inizio della storia. Jimmy è un disastro: beve continuamente, assume droghe e va a letto con prostitute, spesso dimenticando le sue responsabilità di genitore e mettendo a dura prova il suo rapporto con la figlia adolescente Alice (Lukita Maxwell). Non sentendosi più appagato e ancora in lutto, Jimmy decide di cambiare approccio con i suoi pazienti, dicendo loro esattamente ciò che pensa e cosa fare per risolvere i loro problemi. Naturalmente, questo lo mette in difficoltà con il suo amico e collega Paul (Harrison Ford), ma Jimmy è disposto a correre il rischio.

Shrinking è la seconda serie del 2023 che vede protagonista Harrison Ford dopo 1923, il prequel di Yellowstone in cui la star interpreta Jacob Dutton. Lo scorso febbraio anche 1923 è stato rinnovato per una seconda stagione.