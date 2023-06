Shrinking, com'è avvenuto il casting di Harrison Ford?

Il casting di Harrison Ford per la tua nuova serie tv? Un sogno irrealizzabile...o forse no? I due casting director Debby Romano e Brett Benner sono riusciti ad averlo nel cast di Shrinking (di cui Harrison Ford e Jason Segel sono protagonisti). Ma com'è avvenuta la scelta e come sono riusciti ad 'ottenere' l'icona?

"Ci piacerebbe prenderci il merito. Ma tutto ciò che abbiamo fatto è stato inserire il suo nome in un elenco, il che è già di per sé una grande cosa: poter inserire quel nome in un elenco e non essere deriso fuori dalla stanza", ha rivelato Debby Romano (come riportato dalla nostra fonte).

“Stavamo entrando come se la cosa di Harrison fosse in corso. Jessica, credo a quel punto, era già stata impostata. E Christa Miller sapevamo che sarebbe stata la vicina. Con qualsiasi situazione di casting, puoi solo sperare che ciò che stai mettendo insieme funzioni e penso che dipenda davvero dalla fortuna. E siamo stati fortunati", ha aggiunto.

Ad ogni modo, vi informiamo che Shrinking è stata rinnovata per una seconda stagione! La critica e i fan hanno accolto positivamente il tema trattato nella serie, e sperano in un ulteriore rinnovamento...-che in realtà è già stato annunciato. O meglio, Bill Lawrence ha confessato che sono in programma tre stagioni per Shrinking. Ma bisognerà aspettare per assicurarsi che si rinnovi ulteriormente.