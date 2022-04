Shrinking: Harrison Ford con Jason Segel nella serie Apple dai creatori di Ted Lasso!

Come riportato da Deadline, Harrison Ford raggiungerà Jason Segel come protagonista di Shrinking, nuova serie che arriverà prossimamente su Apple TV+. Composta da 10 episodi, la serie vede lo stesso Segel in qualità di produttore esecutivo, con l'aiuto del creatore di Scrubs e Ted Lasso, Bill Lawrence, e del produttore esecutivo Brett Goldstein.

Shrinking segue un terapeuta in lutto (Segel) che inizia a rompere le regole e a dire ai suoi clienti esattamente quello che pensa. Ignorando la sua formazione e la sua etica, si ritrova a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone... inclusa la sua.

Ford, che si è unito al cast di Shrinking dopo una lunga trattativa, interpreterà il Dr. Phil Rhodes, uno strizzacervelli con i piedi per terra, acuto come una lama, schietto ma con uno scintillio sempre presente. Phil è un pioniere della terapia cognitivo-comportamentale che gli ha permesso di costruire negli anni uno studio di successo che condivide con i suoi due giovani protetti, Jimmy e Gaby. Ferocemente indipendente, a Phil è stato recentemente diagnosticato il Parkinson, che lo costringe a uscire dalla sua zona di comfort mentre è alle prese con amici invadenti, la sua famiglia alienata e la sua eredità.

Dopo oltre cinquant'anni di carriera, quello in Shrinking sarà il primo ruolo da protagonista per Harrison Ford sul piccolo schermo, mentre in precedenza era apparso solamente come guest-star o in ruoli minori, come ad esempio all'epoca dei suoi esordi come attore ne Il virginiano (1967).

Ricordiamo che Harrison Ford tornerà in Indiana Jones 5 la cui data d'uscita è stata posticipata al 2023. Il film vedrà alla regia James Mangold, che sostituisce per la prima volta nella saga Steven Spielberg, che però rimane come produttore esecutivo. L'ultimo ruolo al cinema per Ford è stato Il richiamo della foresta per la Disney, mentre l'anno prima era tornato per l'ultima volta nei panni di Han Solo in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.