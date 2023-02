Shrinking, Harrison Ford non aveva idea di chi fosse Jason Segel? La risposta dell'attore!

Nel corso di questi ultimi giorni, Harrison Ford è stato impegnato sia a promuovere la recente 1923, spin-off di Yellowstone che lo vede protagonista al fianco di Helen Mirren, sia la sua nuova serie Apple Shrinking, che lo vede recitare al fianco di Jason Segel. Ford ha quindi commentato la voce che sosteneva non sapesse chi fosse il collega.

In realtà, come affermato dall'attore, Ford conosceva già Segel perché lo aveva già visto in un paio di film, commentando con la sua solita ironia grezza (che tra l'altro contraddistingue anche il suo personaggio nello show Apple TV+:

"Non è vero. Sapevo chi era. Avevo visto un paio di film in cui aveva recitato. Avevo visto almeno una parte di Non mi scaricare... e avevo anche visto un altro suo film, davvero fantastico, intitolato The End of the Tour, che è davvero bellissimo. È un ragazzo di grande talento. Così ho rivisto Non mi scaricare. Ho pensato che fosse davvero fantastico. Il produttore mi ha chiesto cosa ne pensassi e io gli ho risposto: "Ha un bel pene".

Nella scena vediamo il personaggio di Kristen Bell scaricare il Peter di Jason Segel verso l'inizio di Non mi scaricare, ma la sequenza ha sicuramente lasciato un segno nel pubblico di tutto il mondo. Non solo si trattava di un momento umoristico basato su un momento realmente vissuto dallo stesso Segel, ma vederlo interpretare quella che avrebbe potuto essere una normale scena di rottura attraverso una performance di nudo non ha fatto altro che rendere il momento ancora più memorabile.

Attualmente in programmazione su Apple TV+ al ritmo di un episodio a settimana, potete nel frattempo leggere le nostre prime impressioni su Shrinking, nella quale Ford interpreta uno psicologo veterano amico e mentore del protagonista (Segel). A maggio rivedremo Ford nei panni del suo personaggio più iconico, l'archeologo Henry Jones Jr: ecco il trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino!