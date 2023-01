Shrinking: Jason Segel e Harrison Ford cercano aiuto nel trailer della nuova serie Apple

Apple TV ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di Shrinking, serie dramedy che vede protagonista assoluto Jason Segel, star di How I Met Your Mother, e il ritorno sul piccolo schermo di Harrison Ford dopo il successo ottenuto con il recente spin-off di Yellowstone 1923, che lo vede accanto ad Helen Mirren. L'uscita è prevista per fine mese.

La serie composta da 10 episodi segue un terapeuta in lutto di nome Jimmy (Segel), che volta le spalle a tutta la sua formazione professionale e decide di dire ai suoi pazienti ciò che pensa veramente di loro. Sebbene i suoi anni di formazione e la sua etica vadano in fumo, Jimmy finisce per avere un grande impatto e un cambiamento nella vita dei suoi pazienti, che alla fine porta inevitabilmente a un cambiamento anche nella sua vita.

Oltre a Segel e Ford, la serie è interpretata anche da Christa Miller, Jessica Williams, Michael Urie, Luke Tennie e Lukita Maxwell.

Il nuovo trailer ci presenta Jimmy mentre, al lavoro, non riesce a concentrarsi sui suoi pazienti durante le sedute e si ritrova a prendere degli antidolorifici per cercare di distrarsi dal dolore per la perdita della moglie. Un giorno, Jimmy entra nel suo ufficio e trova il dottor Paul Rhodes, interpretato da Ford, che esprime la sua preoccupazione per il modo in cui sta affrontando il lutto. Sebbene Jimmy non riesca a venire a patti con i propri sentimenti, inizia a essere brutalmente onesto con i suoi clienti, spingendosi a dire a una paziente di lasciare il marito a causa dei suoi abusi emotivi. Questa libertà sembra dare a Jimmy una nuova prospettiva di vita, poiché inizia a portare a un cambiamento costruttivo nella vita dei suoi pazienti.

Nel filmato vediamo poi il protagonista e la figlia cercare di capire come superare il dolore per la perdita di una persona cara.

Segel è creatore e produttore esecutivo della serie insieme al co-creatore di Ted Lasso, vincitore di un Emmy Award, Bill Lawrence, e alla star, scrittore e produttore esecutivo di Ted Lasso, vincitore di un Emmy Award, Brett Goldstein. Il primo episodio della serie in arrivo è stato scritto dal trio e sarà diretto da James Ponsoldt, che è anche produttore esecutivo.

Al termine di questa incursione nel piccolo schermo, Harrison Ford tornerà a vestire i panni di Indiana Jones al cinema: vi rimandiamo al trailer di Indiana Jones e la Ruota del Destino.