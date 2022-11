Shrinking: nel primo trailer Jason Segel è uno psicologo folle... Harrison Ford il paziente!

Se vi dicessimo che Apple TV + accoglierà una serie che vede come protagonista Jason Segel nei panni di uno psicologo sull'orlo della 'pazzia'? Dal 27 Gennaio 2023 arriva sulla piattaforma streaming Shrinking, serie da 10 episodi che ruota intorno al nuovo approccio psicoterapeutico attuato da uno psicologo in lutto e sulle sue conseguenze.

Con un'apertura alla Billie Elliot, i nuovi protagonisti della serie Apple TV + Shrinking si presentano al (futuro) pubblico saltando ripetutamente: prima Jason Segel, poi Lukita Maxwell e in seguito Christa Miller, Michael Urie, Luke Tennie e, infine, Harrison Ford.

Cosa sappiamo finora della serie? Partiamo dalle basi, ossia la trama: uno psicologo in lutto (Jason Segel) rompe gli schemi e inizia a dire senza peli sulla lingua ciò che pensa ai suoi pazienti. Si spiega allora la scritta che appare nel trailer appena diffuso: "A volte bisogna crollare, per svoltare". Attraverso la nuova 'strategia' optata dal terapista, ci saranno delle conseguenze non indifferenti per i pazienti... e per lo stesso psicologo.

Ad affiancare Segel (che sicuramente ricorderete per il personaggio di Marshall in How I Met Your Mother, che potrebbe tornare insieme ai protagonisti principali nella serie spinoff di HIMYM) ci sarà Harrison Ford: anche lui uno 'strizzacervelli' (Shrink è infatti la parola che in inglese indica tale 'categoria'), in crisi in quanto affetto dal morbo di Parkinson. Una malattia che lo costringerà a confrontarsi con fantasmi del passato... e del presente.

Vi ricordiamo che Shrinking arriverà su Apple TV + il 27 Gennaio 2023. Verranno condivisi dapprima i due episodi iniziali, e poi i restanti otto ogni settimana. Aspettando l'uscita della serie, vi ricordiamo che è in lavorazione Indiana Jones 5: pare infatti che Harrison Ford verrà ringiovanito nella sequenza iniziale del film!