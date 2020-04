Tu Si Que Vales e Scherzi a Parte tornano su Canale 5: ecco quando

Nuova rivoluzione per i palinsesti televisivi di Mediaset. Il Biscione, in questo difficile momento per il paese, sta facendo di tutto per intrattenere il pubblico ed alleviare la quarantena forzata, e proprio in quest'ottica si aggiunge l'ultima decisione della TV commerciale che ha annunciato il ritorno di Tu Si Que Vales e Scherzi a Parte.

Le repliche dei due programmi infatti andranno in onda a partire da metà aprile, durante la settimana però e non di sabato quando dovrebbe continuare il rewatch di Ciao Darwin su Canale 5, soprattutto alla luce dei riscontri ottenuti.

Come ampiamente prevedibile, Tu Si Que Vales, lo show in onda dal 2014 condotto da Belen Rodriguez, andrà ad occupare lo slot che lascerà libero il Grande Fratello Vip dopo la finale dell'8 Aprile a partire dalla settimana successiva, quindi da mercoledì 15 Aprile.

Per quanto concerne Scherzi A Parte, invece, le repliche scelte saranno quelle dell'edizione del 2018, condotta da Paolo Bonolis che in questo periodo d'emergenza è diventato ancora di più il volto e mattatore di Canale 5 anche con Avanti Un Altro, che continuerà ad andare in onda nella fascia pre-serale con le repliche degli scorsi anni. In questo caso Mediaset ha scelto il venerdì, che è stato lasciato libero dopo la finale di Amici 2020: il primo episodio è in programma venerdì 17 Aprile.