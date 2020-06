Tu Si Que Vales, sorpresa per Sabrina Ferilli: il duetto con suo cugino Ennio

E' andata in onda l'ottava puntata di Tu Si Que Vales su Canale 5 mercoledì 3 giugno, ed ha regalato ai telespettatori come sempre tanti momenti di risate e spensieratezza. Ma uno dei momenti più belli della serata è stato sicuramente quello che ha coinvolto Sabrina Ferilli, la rappresentante della giuria popolare dello show tv.

L'attrice, come sa chi segue il programma, è spesso vittima degli scherzi crudeli della sua collega e amica Maria De Filippi, ma stavolta non è stata lei a farle una sorpresa: tra i concorrenti, infatti, ha fatto la sua comparsa la Piccola Orchestra di Fiano Romano, paese in cui è cresciuta Sabrina.

A capo dell'orchestra c'era suo cugino Ennio, che ha chiesto alla Ferilli di "aiutarlo" a cantare un brano, precisamente "Roma nun fa la stupida stasera", e Sabrina si è ritrovata coinvolta in un'emozionante performance che le ha fatto tornare alla mente vecchi ricordi d'infanzia.

Alla fine della canzone, Sabrina si è lasciata andare alle memorie da bambina, ed ha raccontato al cast ed al pubblico in studio alcuni aneddoti che hanno lasciato subito il posto alla comicità: "Lui è figlio di mio zio Aldo, che aveva una ferramenta e mi ha insegnato un sacco di cose. Ho comprato un loculo, anzi due. Dipende dalle nostre origini a Fiano Romano. Ci hanno responsabilizzato fin da giovani che la vita è una e quindi a vent’anni, su consiglio dei miei, mi sono comprata un fornetto. Sì, la mia prima spesa è stata un loculo. Noi siamo persone previdenti! L’ho preso anche per il mio primo marito poi mi sono separata e mi è rimasto vuoto. Ho due loculi! Purtroppo se non trovo qualcuno che viene con me passerò il resto della vita con un estraneo! O dico a mia sorella di lasciare il marito e venire con me o a mia madre di lasciare mio padre oppure starò con un estraneo".

Insomma, l'attrice romana anche stavolta ha concluso con la vena comica che la contraddistingue, rendendo tutti partecipi di un bel momento di ilarità condivisa. E dal mondo dei programmi tv è arrivata da pochi giorni una notizia bomba: la Mediaset chiuderà Live di Barbara d'Urso? Ancora non si sa, ma pare che la produzione voglia ridimensionare gli show della d'Urso.