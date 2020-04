Sicurezza al primo posto per Netflix: in quarantena anche gli animali di Tiger King

Tra gli ultimi prodotti Netflix c'è l'innovativa Tiger King che ci porta a conoscere più da vicino le tigri, tra i felini più maestosi della Terra. Negli ultimi giorni il CoronaVirus ha toccato anche il regno animale e il Dr. Antle, gestore del Safari all'interno della serie, ha raccontato delle misure preventive applicate anche all'intero cast animale.

Nei giorni scorsi la notizia che una delle tigri dello zoo del Bronx avesse contratto il COVID-19 ha fatto decisamente scalpore, tra chi temeva una trasmissione anche per via animale e chi temeva per il destino degli altri animali.

Dopo la rassicurazione di medici ed esperti sulla non trasmissibilità animale, a dire la sua è anche l'intrepido Dr. Antle, che in un'intervista a TMZ ha parlato dell'attenta cura con cui vengono allevati i suoi animali all'interno del Safari.

Già ai primi sentori della pandemia, Antle e i suoi 25 dipendenti avrebbero adottato una quarantena preventiva non solo per sé stessi, ma anche per gli ospiti a quattro zampe della struttura, che è stata poi chiusa in seguito alle nuove ordinanze sul distanziamento sociale.

Mettendo a confronto lo zoo del Bronx con la sua attività, Antle ha specificato che tutti gli animali sono curati, controllati e lavati regolarmente. Grazie anche alla chiusura al pubblico garantisce ad oggi la perfetta salute di tutti gli ospiti e nel caso in cui qualcuno dovesse riscontrare i sintomi del virus verrà prontamente messo in quarantena.

