Siddiq ricorda l'attacco dei Whisperers nella nuova clip di The Walking Dead 10

Dopo aver visto qualche accenno del settimo e attesissimo episodio della decima stagione di The Walking Dead, dal titolo "Open Your Eyes", ecco sbarcare online come solito una clip con i primissimi minuti iniziali dell'episodio, che come già sottolineato mostrerà anche gli eventi accaduti a Siddiq (Avis Nash) durante l'attacco dei Whisperers.

E proprio come dimostrava già il filmato di presentazione pochi giorni fa, il nostro Siddiq soffre di un brutto PTSD, disturbo post traumatico da stress proprio causato dagli eventi vissuti in prima persona come unico sopravvissuto dell'attacco del gruppo di sopravvissuti di Alpha (Samantha Morton), nuovo predatore alpha del mondo post-apocalittico della serie che si è per giunta guadagnato un nuovo e temibile componente con la figura di Negan (Jeffrey Dean Morgan), sfuggito alla grinfie di Alexandria e unitosi ai diretti rivali.



Come suggerito precedentemente dal sito americano Comicbook.com, Saddiq potrebbe essere l'unico sopravvissuto della tremenda carneficina perché costretto da Alpha a partecipare alla mattanza, come si evincerebbe dal suo PTSD e dei suoi attacchi di panico, come per altro approfondito nel precedente episodio, "Bonds", il sesto della stagione. Il disturbo post traumatico da stress del personaggio va comunque peggiorando e nel trailer vediamo che Saddiq ricorda il suo trauma attraverso delle visioni di quanto successo, che saranno poi molto probabilmente il mezzo con cui scopriremo la verità su quella notte.



The Walking Dead 10x07 andrà in onda sulla AMC.