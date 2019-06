SIGGRAPH: Game of Thrones e gli show di Netflix presenti all'evento dedicato ai VFX

L'edizione 2019 della conferenza dedicata alla grafica computerizzata e agli effetti visivi denominata SIGGRAPH (Special Interest Group on GRAPHics and Interactive Techniques) vedrà la partecipazione di film e serie tv di grandissimo successo come Avengers: Endgame, Toy Story 4, Game of Thrones e diverse serie Netflix.

Dal 28 luglio al 1 agosto il Los Angeles Convention Center si riempirà di magia.

I supervisori degli effetti visivi di Image Engine, Weta Digital Pixomondo e Scanline racconteranno la loro esperienza nel lavorare per la serie di punta della HBO, Game of Thrones parleranno di come sono stati in grado di creare epiche battaglie con estranei, giganti e draghi sputafuoco, e meraviglieranno il pubblico con i retroscena della produzione delle oltre 3000 inquadrature con effetti speciali utilizzate nell'ottava stagione.

Ma Netflix non sarà certo da meno: i team creativi dietro gli effetti visivi di Stranger Things, Una Serie di Sfortunati Eventi e The Umbrella Academy faranno altrettanto, e condivideranno con i partecipanti alla conferenza i segreti del mestiere.

Inoltre, vi sarà una galleria con artwork, costumi e oggetti di scena provenienti dai mondi fantastici costruiti da Pixar, Marvel Studios, Dreamworks, Felix & Paul Studios e, ovviamente, Netflix.

Questi e tanti altri eventi - tra cui anche una sessione in cui si parlerà delle riprese di un progetto di realtà virtuale nello spazio - sono in programma al SIGGRAPH. Per maggiori informazioni al riguardo potete dirigervi sul sito dell'evento.