La sigla di Stranger Things in versione karaoke? Netflix ci offre il testo

Dite un po', siete tra quelli che al karaoke amano cantare le sigle delle proprie serie preferite, vero? Beh, in tal caso non potete farvi scappare questa occasione: Netflix propone la versione karaoke della sigla di Stranger Things.

Avevate per caso bisogno di un'idea per la prossima serata al karaoke in compagnia dei vostri amici? Non serve andare oltre.

Basta fare una visitina sugli account social di Netflix (località Sottosopra) per dare un'occhiata alla loro ultima trovata... Il testo della sigla di Stranger Things. Utile, vero?

"Testo completo per chi volesse cimentarsi con gli altri effetti di sottofondo: DOUDOUDOUDOUDOUDOU (gneeeeoooogneogneogneooo) DOUDOUDOUDOU" scrivono i nostri amici di Netflix nella caption che accompagna l'eloquente video. Di certo è un brano che farà comodo a chi di memoria ne ha poca...

Ad ogni modo, se cercate suggerimenti alternativi, ma sempre legati alla serie, potete prendere spunto anche dal Carpool Karaoke con il cast di Stranger Things.

La quarta stagione di Stranger Things arriverà prossimamente sul servizio streaming, malgrado al momento la produzione sia ferma a causa dell'emergenza Coronavirus (il produttore Shawn Levy ha però assicurato che la troupe dello show verrà pagata nonostante l'interruzione dei lavori). Al momento non sappiamo quando ripartiranno le riprese, né se il debutto della nuova stagione verrà eventualmente posticipato.