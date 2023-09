Che significa The OC? Il significato del titolo della serie

The O.C. fa parte di quelle cose che entrano a far parte della nostra vita in maniera tanto viscerale da spingerci a non porci più troppe domande su di essa, accettandola così com'è: spesso, dunque, tendiamo ad ignorarne dettagli tanto elementari quanto importanti... Un po' come il vero significato del suo titolo.

La serie che secondo Ben McKenzie avrebbe dovuto permettere a Ryan e Seth di sposarsi prende il nome, banalmente, dalla località in cui è ambientata: O.C. sono infatti nient'altro che le iniziali di Orange County, una contea appartenente allo Stato della California.

Nel caso in cui vi foste mai posti questa domanda, insomma, la risposta è sempre stata sotto i vostri occhi: di Orange County si parla di continuo durante la serie, trattandosi del teatro di ogni evento riguardante Ryan Atwood e la famiglia Cohen! I primi anni 2000, d'altronde, videro una vera e propria impennata di popolarità del luogo, non solo grazie a The O.C., ma anche ad Arrested Development, altra serie di successo ambientata, come la prima, proprio a Newport Beach!

Non era così difficile arrivarci, vero? Spesso, però, le cose più scontate tendono a nascondersi alla nostra vita: un ripasso, dunque, non farà certo male a qualcuno! A proposito di recap, appunto, qui trovate quelli che per noi sono i momenti più shock di The O.C.