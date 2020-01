La Signora in Giallo su Amazon Prime Video: in streaming la serie cult

Jessica Fletcher sbarca su Amazon Prime Video: sono infatti disponibili in streaming gli episodi della storica serie tv La signora in giallo. Anche il personaggio interpretato da Angela Lansbury, che ha tenuto davanti allo schermo generazioni di spettatori per anni, si adegua così alle nuove modalità di fruizione.

La signora in giallo (titolo originale Murder, she wrote) ha debuttato infatti nel 1984 sulla CBS, andando in onda fino al 1996. Non sono mancate da allora le repliche sulle tv generaliste, che hanno fatto del personaggio principale un volto familiare anche in Italia, praticamente in tutte le case.

Nella serie Angela Lansbury interpreta Jessica Fletcher, ex insegnante in pensione e scrittrice appassionata di storie poliziesche, che si trova a risolvere casi di omicidio in giro per il mondo (spesso in luoghi dove si reca in vacanza o per rivedere vecchi amici), aiutando i detective e i poliziotti "ufficiali", dei quali si rivela sempre più sveglia e preparata, mettendo la sua esperienza e la sua fantasia al servizio delle indagini.

La signora in giallo è stata candidata sei volte ai Golden Globe come miglior serie drammatica, conquistando il premio per due volte. Angela Lansbury ha conquistato invece la cifra record di dieci candidature ai Golden Globe e addirittura dodici agli Emmy Awards come migliore attrice.

Quella della serie poliziesca su Amazon Prime Video non è l'unica notizia interessante della giornata nel mondo delle piattaforme streaming: è stato infatti annunciato anche l'arrivo su Netflix dei film dello Studio Ghibli. Tra le altre novità su Amazon Prime Video c'è anche My Hero Academia: Two Heroes.