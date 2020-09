La signora di Mondello vs Alberto Angela: è scontro sui social

Come avevamo avuto modo di raccontarvi nei giorni scorsi, la signora di Mondello ha aperto un proprio profilo Instagram che in poche ore ha raggiunto oltre 150 mila follower. Il fenomeno trash del web ha addirittura quasi battuto per seguaci un personaggio di cultura come Alberto Angela, spianando la strada ad accese polemiche sul mondo dei social

In molti non accettano infatti che questa persona possa essere diventata una vera e propria star dell'internet senza alcun merito, battendo a conti fatti, volti noti e amati della cultura e della divulgazione scientifica come Alberto Angela.

Andy Warhol lo aveva detto, 15 minuti di notorietà non si negano a nessuno, e fin qui la signora del "non ce n'è coviddi" ha cavalcato egregiamente l'onda del successo derivante dalla sua ingenua ignoranza. Il suo profilo Instagram è infarcito di balletti sgangherati, selfie discutibili e video della sua vita da casalinga che suscitano una certa ilarità ma che, al contempo fanno riflettere su quanto sia facile diventare famosi senza meriti al giorno d'oggi.

Tutto questo ha provocato l'ira di Roberto Lipari, comico palermitano vincitore del talent show di La7, Eccezionale Veramente, che ha invitato il popolo del web a preferire la cultura al trash imperante, sostenendo la pagina Instagram del figlio di Piero Angela rispetto a quella di Angela Chianello. Per ora sembra che questa challange stia raggiungendo buoni risultati. Staremo a vedere.