La signora di 'non ce n'è Coviddi' sbarca su Instagram: 112mila follower in poche ore!

Il video in cui, sulla spiaggia di Mondello, affermava "non ce n'è Coviddi", durante un'intervista rilasciata a Canale 5, è diventato rapidamente virale e la frase è stata ripresa durante tutta l'estate da giovani e meno giovani. La signora Angela Chianello, a fine estate, è approdata su Instagram dov'è rapidamente diventata una vera star.

Il suo account ufficiale Instagram infatti nel giro di poche ore ha racimolato oltre 100 mila follower, 112mila nel momento in cui stiamo scrivendo, e le sue foto sono sommerse da like e commenti, alcuni dei quali anche ironici. "Chianello fa rima con buongiorno da Mondello" scrive divertito un utente, a cui fa eco un altro che sottolinea come "qui un pò di Coviddi ce n'è". "Altro che Chiara Ferragni" scrive un altro follower, ma non mancano le critiche: "una volta l'ignoranza si nascondeva per pudore, ora si sfoggia come fosse un vanto" sottolinea un utente.

A far sorridere in molti il "real" che accompagna il suo nickname, una precisazione doverosa per molti in quanto nelle passate settimane erano emersi anche profili fake. Inizialmente, però, la signora Angela si era mostrata molto infastidita dal clamore che aveva suscitato la sua dichiarazione ed in un'altra intervista aveva affermato che "quell'intervista mi ha rovinato la vita".