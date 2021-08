Il Signore degli Anelli abbandona la Nuova Zelanda: la reazione contrariata di Elijah Wood

Ieri a sorpresa Amazon ha annunciato che le riprese della seconda stagione della serie de Il Signore degli Anelli si svolgeranno nel Regno Unito e non più in Nuova Zelanda, considerata da anni la Terra di Mezzo cinematografica grazie alla trilogia di Peter Jackson.

Una doccia fredda che ha sorpreso non solo i fan e la stessa Nuova Zelanda, la quale ha risposto cancellando uno sgravio fiscale del 5% che non verrà più concesso dopo che la produzione lascerà il paese, ma anche uno dei volti più rappresentativi del franchise: Elijah Wood.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, l'interprete di Frodo nella saga cinematografica ha infatti risposto alla notizia con una semplice emoji del faceplam, esprimendo dunque la propria delusione per la scelta di Amazon di rinunciare alle terre che hanno contribuito a creare il fascino senza tempo dell'esalogia diretta da Peter Jackson.

La pre-produzione della seconda stagione partirà nel Regno Unito il 1° gennaio 2022, mentre l'inizio delle riprese è previsto per la seconda metà dell'anno prossimo. Vi ricordiamo che Il Signore degli Anelli racconterà una storia originale ambientata nella Seconda Era della Terra di Mezzo e farà il suo debutto su Amazon Prime Video il 2 settembre 2022.

Voi cosa ne pensate? Siete in linea con la reazione di Elijah Wood? Fatecelo sapere nei commenti! Nel frattempo, vi lasciamo alla prima immagine della serie de Il Signore degli Anelli.