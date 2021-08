Il Signore degli Anelli, Amazon annuncia la fine delle riprese della serie!

Dopo aver pubblicato la prima foto e la data d'uscita, Amazon ha annunciato la fine delle riprese della serie de Il Signore degli Anelli, che si sono svolte in Nuova Zelanda così come accadde per i film di Peter Jackson. Nel post il ringraziamento speciale è proprio indirizzato a quelle terre caratteristiche che fanno da sfondo al franchise.

"Riprese concluse! Grazie al nostro fantastico cast e alla Nuova Zelanda, il luogo che abbiamo avuto il privilegio di chiamare 'casa' mentre davamo vita alla seconda alla seconda era e alla Terra di Mezzo" scrive l'account ufficiale italiano di Amazon Prime Video. La prima immagine della serie Il Signore degli Anelli ha svelato un mondo incredibile che i fan non vedono l'ora di conoscere meglio.



Il post comprende diverse foto che provengono direttamente dal set neozelandese, che ha ospitato le nuove avventure interne all'universo creato da J.R.R. Tolkien, dopo il grande successo ottenuto con la prima trilogia diretta da Peter Jackson, composta da La Compagnia dell'Anello (2001), Le due torri (2002) e Il ritorno del re (2003), oltre alla seconda trilogia di Lo Hobbit, sempre diretta da Jackson, con Un viaggio inaspettato (2012), La desolazione di Smaug (2013) e La battaglia delle cinque armate (2014).

Ora una nuova avventura è pronta a cominciare, a partire dal 2 settembre 2022.



Scoprite chi saranno i protagonisti della serie tv Il Signore degli Anelli, nella lunga attesa che ci divide dalla première.