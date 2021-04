Il Signore degli Anelli, Amazon non bada a spese: 465 milioni per la sola prima stagione!

I fan de Il Signore degli Anelli possono sognare in grande: nonostante i tanti stop imposti dall'emergenza coronavirus Amazon non ha intenzione di ridimensionare gli investimenti previsti sul progetto che porterà sul piccolo schermo le opere di J.R.R. Tolkien, almeno stando alle cifre circolate nelle ultime ore.

Già agli inizi della lavorazione si era parlato di circa 1 miliardo di dollari stanziati da Amazon per lo show, cifra definita da Elijah Wood una vera follia: la cosa assume però dei contorni più concreti oggi, dopo le rivelazioni dell'Hollywood Reporter sulla prima stagione della serie.

Pare, infatti, che la sola prima tornata di episodi de Il Signore degli Anelli sia costata ad Amazon qualcosa come 465 milioni di dollari! Cifre da capogiro che, in vista di un eventuale (e quanto mai probabile) proseguimento dello show per più stagioni, lasciano pensare che il famoso miliardo di cui sopra verrà agilmente sfondato nel giro di poche stagioni.

Non ci sono ancora novità, invece, per quanto riguarda la data d'uscita: l'intenzione di Amazon sembra comunque quella di rilasciare i primi episodi dello show nel corso di quest'anno, nonostante i tanti stop causati dalla pandemia. Sarà fattibile? Lo scopriremo solo nei prossimi mesi! Recentemente, intanto, un membro del cast ha lasciato la serie de Il Signore degli Anelli.