Il Signore degli Anelli, Amazon sta pensando ad uno spin-off su Gollum?

Gollum è sicuramente il personaggio più iconico de Il Signore degli Anelli. Dopotutto, chiunque ha sentito o pronunciato almeno una volta nella vita la famosa frase "Il mio tessssssoro". Ora l'orrido hobbit potrebbe diventare protagonista di una serie tutta sua su Amazon.

Gollum è stato fin da subito un enorme successo tra i lettori di J.R.R. Tolkien e ha acquisito ancora più fama con l'inquietante interpretazione di Andy Serkis nella serie di film di Peter Jackson. L'omuncolo emaciato, l'anno prossimo vedrà anche l'uscita del suo videogioco e una serie a lui dedicata non potrebbe fare altro che suggellare il suo trionfo.

Amazon, secondo quanto riferito, sta discutendo su uno spin-off relativo alla loro imminente serie della Terra di Mezzo incentrato sulla figura di Gollum. Proprio come il gioco di cui vi abbiamo parlato poc'anzi, la serie proposta, esplorerà le origini e i retroscena sulla vita del protagonista, che un tempo era un hobbit normale, la cui mente e il cui corpo sono stati alla fine irrimediabilmente corrotti dalla potente influenza dell'Anello.

Ovviamente vi stiamo parlando di un semplice rumor. Fin qui nulla è certo. Non si sa se Serkis verrà contattato per riprendere il suo ruolo o se Amazon, nel caso in cui il progetto dovesse prendere vita, deciderà di scegliere un attore totalmente nuovo come protagonista. Certo, è difficile immaginare qualcun altro nei panni di Gollum, ma è anche possibile che un nuovo attore venga scelto per interpretare una versione più giovane del personaggio quando era ancora conosciuto come Sméagol.

Intanto vi ricordiamo che la serie de Il Signore degli Anelli di Amazon si concentrerà sulla seconda era. Cosa ne pensate di questo nuovo potenziale progetto? A vostro avviso verrà realizzato? Fatecelo sapere nei commenti.