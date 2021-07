Il Signore degli Anelli, Amazon risponde alle accuse: 'I nostri set sono sicuri'

Dopo l'incidente avvenuto sul set de Il Signore degli Anelli un quotidiano neozelandese ha diffuso un rapporto in cui si afferma che la produzione Amazon non sia particolarmente attenta alle basilari norme di sicurezza sul lavoro.

Secondo il New Zealand Herald almeno tre stuntman si sarebbero gravemente feriti durante la produzione della prima stagione e che in almeno due casi sarebbe stato richiesto un intervento chirurgico d'urgenza. Inoltre il rapporto sottolinea come nessuno di questi casi sia stato segnalato al regolatore per la salute e la sicurezza sul lavoro della Nuova Zelanda, WorkSafe.

Apprese queste notizie, Amazon ha voluto dire la sua su questa questione, respingendo pubblicamente queste accuse in un comunicato inviato sia al New Zeland Herald che a Variety:

"Amazon Studios prende molto sul serio la salute, il benessere fisico ed emotivo del nostro cast e della troupe", ha affermato un portavoce di Amazon Studios nel comunicato. "Come priorità assoluta, il team di produzione continua a rispettare pienamente le normative governative in materia di sicurezza e protezione di WorkSafe New Zealand. Qualsiasi accusa o segnalazione sul fatto che le attività sul set non siano sicure e che non rispettino le vigenti normative sono completamente fasulle. I nostri set sono sicuri".

Intanto, per fortuna, la stunt coinvolta nell'incidente durante la produzione de Il Signori degli Anelli sta bene, e ha ringraziato tutti quelli che lo hanno sostenuto in un video.