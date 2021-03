Il Signore degli Anelli di Amazon, rivoluzione in vista: un attore lascia la serie

Le riprese della serie Amazon de Il Signore degli Anelli sono entrate nel vivo ma sembra che lo show abbia subito alcuni stravolgimenti nelle ultime settimane come rivelato da Tom Budge con un post sui social network.

L'attore ha rivelato infatti che dopo aver partecipato alle riprese per alcuni giorni, i produttori hanno deciso di cancellare il suo ruolo, che per il momento però non è stato ancora assolutamente rivelato. Budge non ha nemmeno chiarito le ragioni di questo cambiamento in corso d'opera ma ha specificato che il progetto voleva andare "in un'altra direzione" con il personaggio. Non si sa quanto sia grande il ruolo che il suo personaggio avrebbe giocato nella serie Amazon de Il Signore degli Anelli né quanto questo avrà un impatto sulla produzione complessiva.

"Ciao amori, è con grande tristezza che scrivo per dirvi che ho lasciato la serie televisiva di Amazon Il Signore degli Anelli", ha condiviso Budge su Instagram. "Dopo aver visto di recente i primi episodi girati nell'ultimo anno, Amazon ha deciso di andare in un'altra direzione con il personaggio che stavo interpretando ... devo ringraziare il team creativo per il loro incoraggiamento a provare qualcosa che credevo fosse nuovo, eccitante e bellissimo. E ringrazio sinceramente il cast e la troupe straordinari per il loro amore, supporto e amicizia per quella che è stata un'esperienza molto difficile e insolita. Ahimè, alcune cose semplicemente non possono essere. Destino beffardo ti ringrazio".

Intanto è stata svelata la trama della serie Amazon dedicata a Il Signore degli Anelli mentre, Elijah Wood è convinto che lo show debba avere un nome differente dalla trilogia di Jackson.