Il signore degli anelli: Amazon svela il titolo ufficiale, arrivano gli anelli del potere!

Proprio il giorno dopo il ventesimo anniversario de La compagnia dell anello, Amazon Prime Video ha svelato il titolo ufficiale della serie televisiva prequel de Il signore degli anelli.

Il prezioso aggiornamento fornito da Prime Video ci svela che la serie tv de Il Signore degli Anelli sarà intitolata ufficialmente Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere: la prima stagione de Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere sarà lunga otto episodi, la cui pubblicazione inizierà in streaming nei 240 paesi su Prime Video a partire dal 2 settembre 2022, con una nuova puntata pubblicata ogni venerdì.

Oltre a condividere il titolo ufficiale dello spettacolo Il Signore degli Anelli, gli autori JD Payne e Patrick McKay hanno anticipato anche un altro dettaglio sulla storia, intuibile del resto già dal titolo. Secondo quanto rivelato, infatti, l'evento centrale della prima stagione sarà la forgiatura degli Anelli del Potere: si tratta di 20 anelli magici creati per aiutare Sauron ad espandere il proprio potere durante la Seconda Era.

Come i fan de Il signore degli anelli già sapranno, nella storia di JRR Tolkien 19 anelli sono stati realizzati da Sauron e condivisi con Elfi, Nani e Uomini per soggiogarli, mentre l'Unico Anello, al centro della trilogia cinematografica di Peter Jackson, è stato forgiato per avere potere su tutti gli altri. gli ha dato potere sul resto. La serie Amazon, di conseguenza, racconterà in dettaglio l'ascesa al potere di Sauron.

Ricordiamo che la colonna sonora de Il Signore degli Anelli Gli anelli del Potere sarà firmata da Howard Shore, premio Oscar per le musiche della saga cinematografica.