Il Signore degli Anelli di Amazon, svelata la trama! Confermate ambientazione e storia

Da quando Amazon Studios ha annunciato la produzione di una serie TV ispirata a Il Signore degli Anelli di Tolkien, i fan si sono chiesti esattamente su cosa si sarebbe incentrata e ora la sinossi ufficiale ci fornisce qualche informazione in più.

Stando a quanto riportato dal sito TheOneRing.net, la serie de Il Signore degli Anelli sarà ambientata nella Seconda Era, un periodo durato più di 3mila anni che è generalmente poco indagato nel corso del lavoro di Tolkien. Anche se sappiamo piuttosto poco su di essa, molti degli eventi principali della saga sono avvenuti in quel periodo. Inoltre la sinossi anticipa la presenza di nuovi personaggi ma anche di volti familiari per il pubblico. Dato che il titolo Il Signore degli Anelli si riferisce a un insieme specifico di personaggi e avventure specifiche, non si sa quale possa essere il titolo ufficiale della serie.

"L'imminente serie di Amazon Studios porta sugli schermi per la prima volta le leggende eroiche della leggendaria Seconda Era della storia della Terra di Mezzo. Questo dramma epico è ambientato migliaia di anni prima degli eventi de Lo Hobbit e de Il Signore degli Anelli, e riporterà gli spettatori a un'epoca in cui grandi poteri furono forgiati, regni salirono alla gloria e caddero in rovina, improbabili eroi furono messi alla prova, un'epoca in cui la speranza è appesa a fili sottili e il più grande cattivo mai creato dalla penna di Tolkien ha minacciato di coprire tutto il mondo d'oscurità. Iniziando in un periodo di relativa pace, la serie segue un cast di personaggi, sia familiari che nuovi, mentre affrontano il temuto riemergere del male nella Terra di Mezzo. Dalle profondità più oscure delle Montagne Nebbiose, alle maestose foreste della capitale degli elfi di Lindon, al regno dell'isola mozzafiato di Númenor, ai confini più remoti della mappa, questi regni e personaggi scolpiranno lasciti che sopravvivono a lungo nel tempo".

