Il signore degli Anelli di Amazon: ultime novità su uscita, trama e cast dello show

È stata una notizia che ha sconvolto i fan, quella che vide l'inizio della produzione di una serie TV basata sul franchise de Il Signore degli Anelli. Da quel momento, i fan dell'incredibile saga ideata da J.R.R. Tolkien hanno atteso con impazienza dettagli di quello che, senza dubbio, è uno dei prodotti più discussi degli ultimi anni.

Il pubblico ha quindi accolto con grande gioia la notizia che siano finite le riprese del pilot della serie de Il Signore degli Anelli, e di certo aspettiamo ulteriori novità sullo show che sarà targato Amazon Prime Video al più presto. Abbiamo già provato a pensare a quando potrebbe uscire la serie de Il Signore degli Anelli e, mentre persino Viggo Mortensen si è espresso sulla serie de Il Signore degli Anelli, oggi siamo qui per fornirvi gli ultimi aggiornamenti dei quali siamo a disposizione per lo show.

Sappiamo che i piani iniziali, stando alle parole di Jennifer Salke, capo degli Amazon Studios, in California, erano quelli che avrebbero visto la serie in uscita entro il 2021, con due anni di produzione per la prima stagione. Addirittura, se i lavori l'avessero permesso, si sarebbe potuto pensare a un'uscita anticipata a fine 2020. Tuttavia, la pandemia globale di COVID-19 ha rallentato di molto i lavori sulla serie (le cui riprese erano iniziate nei primi mesi del 2020), e ora la finestra di tempo più ottimistica per una possibile uscita della serie pare essere negli ultimi mesi del 2021, mentre il periodo più realistico appare al momento quello della prima parte del 2022. Il nome della serie TV non è stato ancora annunciato in maniera ufficiale: si attendono aggiornamenti in merito, e appena li sapremo ve li comunicheremo immediatamente.

Per quanto riguarda il cast? Sappiamo che, recentemente, diversi attori sono entrati a far parte del cast della serie de Il Signore degli Anelli, e siamo venuti a conoscenza del fatto che vedremo i ritorni di importanti personaggi per la saga cinematografica come Galadriel (che avrà il volto di Morfydd Clark) e di Elrond, oltre che quello di Sauron.

La trama dello show sarà incentrata sulla Seconda Era, periodo molto importante per la storia della Terra di Mezzo. In questa era, infatti, si assiste allo splendore e alla successiva caduta di Númenor, all'ascesa di Sauron, alla creazione degli Anelli del Potere, e alle successive guerre tra Sauron e gli Elfi. L'era si chiude con la prima sconfitta di Sauron.

Un episodio che ha fatto molto discutere i fan circa lo show basato sulle opere di J. R. R. Tolkien riguarda l'argomento "nudità": sembra infatti che saranno presenti, nella serie, scene di nudo, per le quali è stato necessario assumere un coordinatore di intimità (una figura piuttosto recente nell'industria audiovisiva, ma molto importante, che serve agli attori per prepararsi a scene nelle quali potrebbero essere a disagio, tra cui i momenti di nudo). La polemica è scaturita dal fatto che, alcuni fan più accaniti, temono che lo show possa decidere di riprendere un po' troppo da vicino il franchise de "Il Trono di Spade", allontanandosi dagli intenti del suo "padre" Tolkien. Staremo a vedere, e speriamo per il meglio di uno show che parte sicuramente bene e ha suscitato il nostro interesse.

