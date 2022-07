Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, 24 character poster dal Comic-Con!

Ben 24 nuovi character poster, i primi che ci offrano uno sguardo totale e più ricco possible a tutto il cast di Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, sono stati resi pubblici ieri nel corso del panel al San Diego Comic-Con. Dopo il bellissimo trailer, sono davvero la prova che forse dobbiamo dare una chance alla serie Prime.

La giornata di ieri al San Diego Comic-Con 2022 è stata davvero ricchissima per un sacco di franchise grandi e piccoli. Su tutti, il panel d’animazione dei Marvel Studios ha condiviso tantissimi eccitati aggiornamenti su I Am Groot - dal primo trailer in assoluto alla conferma del rinnovo già alla seconda stagione - ma anche i primissimi sguardi a X Men 97. A distanza invece, ma in contemporanea, FX ha reso pubblico il trailer della stagione conclusiva di Atlanta con Donald Glover. Ma sono andati forse ad AMC con The Walking Dead e soprattutto ad Amazon Prime i materiali più succulenti.

Per quanto riguarda la seconda, la vera chicca è stata il trailer definitivo della serie prequel di LOTR anticipata, nei mesi scorsi, da più critiche che altro. Ma via via che il materiale promozionale andava migliorando, anche le critiche sono (parzialmente) ammutolite. Ora, dopo il trailer di ieri, a metterle a tacere sono questi 24, bellissimi, nuovi character poster che ci offrono il miglior sguardo possibile (finora) ai protagonisti che andranno a comporre il nutrito cast della serie Prime da un miliardo di dollari, in uscita a partire dal 2 settembre prossimo. Trovate il post con tutte le locandine in calce all’articolo.

Ovviamente, rispetto ai precedenti character poster che funsero da primissimo assaggio alla serie Amazon, questi nuovi devono ringraziare l’uscita dei vari trailer, potendo quindi mostrarci tutti i personaggi dalla testa ai pedi (o quasi) in tutto il loro splendore. L’unico a non avere un poster tutto suo è la creatura del Balrog, che si è scoperto fare parte della serie grazie al trailer reso pubblico ieri. Ora non resta che ammirare le immagini in calce all’articolo e iniziare il conto alla rovescia, perché ormai manca davvero poco all’uscita della serie. Se siete fra quelli che non l’avevano accolta nel migliore dei modi, il materiale promozionale vi ha fatto parzialmente cambiare idea nel frattempo? Ditecelo nei commenti!